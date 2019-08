Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters - Zeugenaufruf der Kriminalpolizei zu einem Vorfall am 12.07.2019

Selters (ots)

Am Freitag, dem 12.07.2019, kam es gegen 17.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Selters (Höhe Hausnummer 18) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in dessen Verlauf ein Beteiligter vermutlich absichtlich auf die Fahrbahn gestoßen wurde. Die Kriminalpolizei Montabaur bittet nunmehr um Hinweise von Zeugen, die an diesem Tag mit dem Fahrzeug unterwegs waren und aufgrund des Vorfalls stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit der Person zu verhindern. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur unter 02602/9226-0 oder per E-Mail an KIMontabaur.K1@polizei.rlp.de

