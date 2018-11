POL-PDMT: Frücht - Mülltonnenbrand

Frücht (ots) - Am Mittwoch, 21.11.2018, gegen 15:45 Uhr, brannte in der Ortslage Frücht eine Mülltonne sowie ein danebenstehender Holzunterstand. Brandursächlich war ersten Ermittlungen zufolge Asche eines Holzofens, welche, noch nicht vollständig abgekühlt, in die Mülltonne geschüttet wurde. Das Feuer beschädigte ebenfalls eine angrenzende Natursteinmauer eines Nachbargrundstücks. Das Übergreifens des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch frühzeitigen Ablöschens durch den vermeintlichen Verursacher verhindert.

