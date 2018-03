POL-PDMT: Polizeikontrolle in der Wörthstraße

Westerburg (ots) - Am Donnerstag, 01.03.2018, zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde in der Wörthstraße in Westerburg eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde gegen einen Fahrzeugführer eine Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Kfz unter Drogeneinwirkung eingeleitet. 9 Fahrzeugführer wurden wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes verwarnt. Gegen einen polizeibekannten Fußgänger wurde nach einer Personenkontrolle ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

