POL-PDMT: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Fachbach (ots) - In dem Zeitraum 23.02.18 19:10 Uhr bis 24.02.18 05:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Abwesenheit der Geschädigten durch Aufhebeln der rückseitigen Terrassentüre in deren Mietswohnung. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten deliktstypisch durchsucht und Schmuck von geringem Wert entwendet. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen bei der Polizeiinspektion Bad Ems unter der Rufnummer 02603 9700 zu melden.

