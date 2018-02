POL-PDMT: Eppenrod - Einbruch in Schuppen

Eppenrod (ots) - In dem Zeitraum 21.02.18 18:00 Uhr bis 25.02.18 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Schuppen in der Ortslage Eppenrod ein und stahlen dort hochwertiges Werkzeug. Unter anderem eine Heckenschere und ein Gebläse der Fa. Stiehl sowie ein Winkelschleifer der Fa. Bosch. Hinweise über Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Diez, oder jede andere Dienststelle entgegen.

