POL-PDNR: Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag kam es auf der Asbacher Straße, in Höhe Roniger Weg, zu einem Aiuffahrunfall, bei dem ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Vettelschoß leicht verletzt wurde. Der Fahrer musste an der Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 31-jährige Fahrerin aus Roßbach zu spät bemerkte und auf den Pkw auffuhr. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll ...

