POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Linz am Rhein (ots) - Am Montagmittag kam es zu einem Zusammenstoß an der Einmündung Rheinhöller - Am Sändchen zwischen einem Pkw und einem Roller. Die 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Ockenfels hatte die Absicht mit ihrem Pkw vom Rheinhöller aus nach links auf die Straße Am Sändchen abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Roller eines 56-jährigen Fahrers aus Erpel, der in Richtung B 42 fuhr. Durch die Kollision kam der Mann zu Fall und wurde leicht ...

