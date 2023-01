POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Wissen (ots) - Am Dienstag, 03.01.2023, zwischen 09:30 und 12:20 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter in der Straße Im Tiergarten in Birken-Honigsessen ein Leichtkraftrad, das dort in einem Carport untergestellt war. Es handelt sich um ein Krad der Marke Husqvarna, Modell SM 125/ Enduro, in den Farben weiß und rot sowie weiß lackierten Felgen, amtliches Kennzeichen WW-V 192. Wer Hinweise zu dem Täter oder dem ...

