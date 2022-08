POL-PDNR: Einbruch in Garage

Wissen (ots) - Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18./ 19.08.2022, wurde ein in Katzwinkel in der Sandstraße abgestellter Omnibus durch ein anderes noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 20:00 und 08:30 Uhr. An dem Bus wurde die vordere Einstiegstür erheblich ...

