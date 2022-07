Hammerstein, B 42 (ots) - Am gestrigen Tag, Do. 28.07.22, um etwa 16:30 Uhr kam es auf der B 42 zwischen Leutesdorf und Hammerstein zu einem sehr gefährlichen Fahrmanöver, welches glücklicherweise nicht in einem Unfall mündete. Ein weißer Ford, wahrscheinlich Focus befuhr die Bundesstraße in Richtung Linz. Vor ihm fuhren 2 Motorräder, in gleicher Richtung. Der PKW überholte beide Motorräder und scherte ...

