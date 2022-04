POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Flammersfeld (ots) - Die 82-jährige Vermisste aus Flammersfeld konnte durch die eingesetzten Kräfte am heutigen Abend um 19:30 Uhr in hilfloser Lage aber lebend in einem unwegsamen Waldstück im Bereich Ahlbach aufgefunden werden. Sie wird medizinisch versorgt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Hochstraße 30 57610 Altenkirchen 02681-9460 ...

