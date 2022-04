POL-PDNR: Rollerfahrer gestürzt

Kasbach_Ohlenberg (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein Fahrzeuggespann die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Linz. In Höhe der Ortslage Obererl löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger von dem Pkw und rollte in die Gegenfahrbahn. Die Deichsel schlug in einen entgegenkommenden Pkw, wodurch der 43-jährige Fahrer aus Linz schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden musste. ...

