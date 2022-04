POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Donnerstags beschädigten unbekannte Täter den Außenzaun am Wertstoffhof der Kreisverwaltung Neuwied im Dickert, in dem die Täter Metallstäbe durchtrennten. Nach bisherigen Ermittlungen wurde weder etwas entwendet, noch weitere Schäden auf dem Gelände begangen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

