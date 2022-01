Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw zerkratzt

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Montag wurde die Motorhaube und der Kofferraumdeckel eines geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Bad Hönningen zerkratzt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

