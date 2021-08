Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verletztes Schaf nach Hundebiss in Rheinbreitbach - Zeugensuche

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht zum 27.08.2021 stellte ein Schafhalter eine eindeutige Bissverletzung im Rückenbereich eines seiner Schafe fest. Nach fachkundiger Einschätzung eines Sachkundigen für Großkarnivoren ist ein Wolfsbiss eher unwahrscheinlich, weshalb von einem Biss durch einen nicht angeleinten Hund auszugehen ist. Die Weide befindet sich am Rolandsecker Weg in Rheinbreitbach; dortige Anwohner oder sonstige Zeugen werden gebeten sich bei etwaigen Feststellungen (Zeitraum 26.08.2021 16:00-01:00 Uhr) an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell