Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenraub in Niederfischbach am 08.07.2021

Niederfischbach (ots)

Am 08.07.2021 kam es um kurz vor 22 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle in Niederfischbach. Der noch unbekannte Täter erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld und flüchtete. Das Amtsgericht Koblenz hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Hier noch einmal die Beschreibung des Täters; ca. 175cm bis 180 cm groß, schmale Figur, heller Hauttyp, ca 20-25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Trainingshose, weißem Hoodie, schwarzen Sneakern mit heller Sohle. Unter folgendem Link wurden eine Videosequenz sowie Screenshots des Täters bereitgestellt: https://s.rlp.de/JSdeU Wer Angaben zum Täter machen kann wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Betzdorf, 02741 / 926-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

