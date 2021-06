Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Kennzeichendiebstahl

57537 Wissen-Schönstein, Fürst-Hatzfeldt-Str. (ots)

Ein weiterer Kennzeichendiebstahl ereignete sich in der vergangenen Nacht in der Fürst-Hatzfeldt-Str. in Schönstein, wobei wiederum das hintere Kennzeichen AK-VM18 von einem Pkw BMW Mini durch unbekannte Täter entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell