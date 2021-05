Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrräder entwendet

Rheinbreitbach (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden an einem Biergarten in Rheinbreitbach zwei hochwertige Mountainbikes entwendet, wobei eins davon elektrisch angetrieben werden kann. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

