Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, Zeugensuche

Neuwied (ots)

Am Dienstag, 11.05.2021, kam es gegen 19.00 Uhr an der Einmündung Marktstraße / An der Matthiaskirche zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr einer der beiden Radler, ein 20jähriger Neuwieder, entgegen der Einbahnstraße in die Marktstraße. Hier kam ihm ein 33jähriger Mann entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Beteiligte stürzten und leicht verletzt wurden. Da bei dem 20jährigen Unfallverursacher Anzeichen für einen zeitnah zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden konnten wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet eventuell vorhandene Zeugen des Unfalls, sich bei der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

