Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum 23.04.21, 07:50 Uhr bis 09:30 wurde ein abgestellter Pkw, Seat Leon, Farbe weiß, durch unbekannte Täter beschädigt. Das Fahrzeug war auf den Parkplätzen unterhalb des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf geparkt. An beiden Fahrzeugseiten wurden mittels eines spitzen Gegenstandes Kratzer in den Lack eingebracht. Die Polizei Betzdorf bittet unter der Telefonnummer 02741 926-0 um Zeugenhinweise.

