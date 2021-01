Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Linz am Rhein (ots)

Am Montagnachmittag beschädigte ein Pkw-Fahrer beim Rangieren am Parkplatz des Krankenhauses in Linz einen Begrenzungsstein und die Schranke an der Parkplatz ausfahrt. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte aber durch aufmerksame Zeugen durch die Polizei ermittelt werden. Bei dem Unfallflüchtigen handelte es sich um einen 56-jährigen Mann aus dem Wiedtal.

