Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht mehrere Verkehrsunfälle und versucht zu flüchten

Puderbach (ots)

Am frühen Dienstagabend befuhr ein volltrunkener 46-jähriger Mann die Steimeler Straße in Puderbach. Hierbei kam es zunächst fast zu zwei Frontalzusammenstößen mit entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern und er überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte diese. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem Verteilerkasten der Telekom. Das Unfallfahrzeug wurde hierbei erheblich beschädigt und blieb nach etwa 200 Metern mitten auf der Fahrbahn stehen. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, konnte der Unfallverursacher nicht weiter flüchten und wurde durch die eingesetzten Beamten gestellt. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Mannes nicht möglich. Der Führerschein wurde umgehend einbehalten.

Aufgrund der vorhandenen Beschädigungen am Unfallfahrzeug und der Alkoholisierung des Mannes besteht die Möglichkeit, dass es noch weitere, bislang nicht bekannt gewordene Verkehrsunfälle an unterschiedlichen Örtlichkeiten gegeben hat. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

