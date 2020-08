Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Breitscheidt (ots)

In der Nacht von Montag, 10.08.20, 22:00 Uhr, auf Dienstag, 11.08.20, 05:30 Uhr wurde ein silberner VW Passat beschädigt, der in der Bahnhofstraße in Breitscheidt am Straßenrand parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

