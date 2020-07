Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl und Beschädigung von Kleinkrafträdern in NR-Engers

Neuwied (ots)

Am Morgen des 21.07.2020 wurde der Polizei der Fund eines in einem Gebüsch liegenden Rollers in Neuwied-Engers gemeldet. Das Fahrzeug wies Beschädigungen auf, welche auf einen seitlichen Sturz mit dem Fahrzeug zurückzuführen sein dürften. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer konnte ermittelt werden, dass der (nicht fahrbereite) Roller in der Nacht zuvor von dessen Grundstück entwendet wurde.

Am Nachmittag des 21.07.2020 erlangte die Polizei erneut Kenntnis von dem Fund eines vermeintlich gestohlenen Rollers im Bereich des Sportplatzes Engers. Das dort aufgefundene Fahrzeug wies abgerissene Verkleidungsteile und Abdeckungen auf. Nach Abgaben des Eigentümers war der Roller am Vorabend zur Reparatur nach Engers verbracht worden und wurde dort während der Nacht beschädigt und versucht zu entwenden.

