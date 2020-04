Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl hochwertiger Gartenmöbel

57539 Bitzen, Brunnenstr. (ots)

In der Zeit von So., 12.04.2020, 02:00 Uhr bis Mo., 13.04.2020, 08:12 Uhr, entwendeten unbekannte Täter hochwertige Gartenmöbel der Marke Delon von der Terrasse der 51- und 49-jährigen Hauseigentümer. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um eine geflochtene, anthrazit-farbene Komplettgarnitur; bestehend aus einem runden Tisch, zwei Korbstühlen und einer 2-Sitzer-Bank. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

