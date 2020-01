Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gestohlener Zigarettenautomat gefunden

Neuwied (ots)

Am Freitagvormittag meldeten Zeugen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten am Kannsee in Neuwied, und zwar am Parkplatz Schimmelsberger Weg. Der Automat wurde im Folgenden von der Polizei sichergestellt. Beweismittel wurden erhoben. Aufgrund der Größe des Automaten muss dieser mit einem Transporter oder Kastenwagen vor Ort entsorgt worden sein.

Die Polizei Neuwied bittet Zeugen sich zu melden, die von Donnerstag auf Freitag ein beschriebenes Fahrzeug im Bereich des Kannsees gesehen haben.

