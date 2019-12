Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Weitere Pkw beschädigt

Betzdorf (ots)

Die Polizei Betzdorf berichtete gestern über die Sachbeschädigung an einem Pkw Subaru in der Scheuerfelder Straße. Zwei weitere Fahrzeuge wurden in der Johannes-Krell-Straße beschädigt. Als Tatzeitraum wird hier das vergangene Wochenende angegeben und es wird ein Zusammenhang vermutet. An einem Pkw Mini Countryman und einem VW Transporter T5 wurden ebenfalls die Scheibenwischer abgebrochen und mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

