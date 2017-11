POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Betzdorf für den 17.11.2017

Betzdorf (ots) - Grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhielt sich der 18-jährige Fahrer eines BMW am Donnerstagvormittag, 16.11.2017, 10:43 Uhr. Er hatte die Steinrother Straße (Landesstraße 288) von Steineroth in Richtung Betzdorf befahren. Obwohl die Strecke nur einspurig in Richtung Betzdorf befahrbar ist (doppelt durchgezogene Linie zum Gegenverkehr) überholte der 18-jährige mehrere Pkw. Bei dem letzten Überholvorgang kurz vor Betzdorf kam es zu einer gefährlichen Situation mit dem Gegenverkehr und es war nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass es hier nicht zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen ist. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines blauen Kleinwagen, mit einem Kennzeichen aus dem Westerwaldkreis, der in dieser Situation überholt wurde. Ebenso werden die beiden Fahrzeugführer des Gegenverkehrs als Zeugen benötigt. Diese hatten mit Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht und waren scharf nach rechts ausgewichen. Die Zeugen werden gebeten, sich unter 02741/9260 oder per Mail pibetzdorf@polizei.rlp.de an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

Elkenroth. Ein 58-jähriger befuhr am 16.11.2017, 06:49 Uhr, mit einem Transporter die Weitefelder Straße aus Richtung Weitefeld kommend. An der Einmündung zur Betzdorfer Straße übersah der 58-jährige den bevorrechtigten Pkw einer 49-jährigen, welche die Betzdorfer Straße in Richtung Betzdorf befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Betzdorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 15.11.2017, in der Zeit von 08:00 bis 11:00 Uhr einen Pkw Nissan, welcher auf dem Parkplatz des Netto Einkaufsmarktes in der Wilhelmstraße geparkt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte der Unfallverursacher mit der Stoßstange hinten rechts des geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

Kirchen. Bislang unbekannte Täter entwendeten am 15.11.2017, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:05 Uhr ein Fahrrad, welches kurzzeitig vor dem Krankenhaus in Kirchen in der Bahnhofstraße abgestellt war. Es handelte sich um ein Tourenrad in 28-Zoll. An dem kupferfarbenen Fahrrad fehlte das Rücklicht und ein roter Einkaufskorb war angebracht. Hinweise bitte unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

Brachbach. Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 15.11.2017, 17:00 Uhr bis 16.11.2017, 09:00 Uhr, die Wand eines Einfamilienhauses in Brachbach in der Kirchstraße mit schwarzer Lackfarbe. An der zur Kirchstraße gelegenen Wand wurde ein ca. ein Quadratmeter großes Graffiti aufgebracht. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

Betzdorf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße am 16.11.2017, 12:20 Uhr, fiel wiederholt eine 26-jährige Pkw-Fahrerin auf. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Bei der Durchsuchung konnten bei dem 27-jährigen Beifahrer Konsumutensilien, ein Joint und Amphetamin sichergestellt werden. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Herdorf. Ein 16-jähriger befuhr am 16.11.2017, 16:16 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad die Jahnstraße von der Schillerstraße kommend in Richtung Bataviaweg. An der Kreuzung zum Hohenseelbachsweg übersah der 16-jährige den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 57-jährigen. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

