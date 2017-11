POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Straßenhaus vom 17.11.2017

Datzeroth (ots) - Bereits am Mittwoch, 15.11.2017 wurde zwischen 17:45 und 18:50 Uhr "In der Au" ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und das Haus betreten.

Raubach. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16.11.2017) wurde ein schmiedeeisernes Tor in der Poststraße durch ein Fahrzeug beschädigt.

Hinweise zu den vorgenannten Straftaten bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell