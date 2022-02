Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche mit Waffe an einem Einkaufszentrum

Mainz-Bretzenheim (ots)

Mittwoch 02.02.2022

Am Mittwochabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich eines Einkaufszentrums im Stadtteil Bretzenheim.

Gegen 21:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Mainzer Polizei ein, dass zwei Personen in der Nähe eines Supermarktes mit einer Pistole hantieren würden. Durch Zeugen wurde bereits wahrgenommen, dass eine Waffe durchgeladen worden sei.

Die alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 vom Mainzer Lerchenberg, konnten tatsächlich zwei junge Männer antreffen, die mit einer Schusswaffe hantierten. Unter Vorhalt der Dienstpistole wurden die Beiden dann aufgefordert die Waffe niederzulegen. Nachdem den jungen Männern zunächst die Handschellen angelegt und sie durchsucht wurden, konnten die Polizeikräfte die Schusswaffe sicherstellen. Nach Begutachtung der Waffe konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine Spielzeugpistole, welche die beiden 18- und 19-jährigen Mainzer, kurz zuvor im Einkaufszentrum gekauft hatten.

Den Heranwachsenden wurde die Gefährlichkeit ihres Verhaltens verdeutlicht und sie erhielten einen Platzverweis für den Bereich des Einkaufszentrums. Auch für geschulte Polizeikräfte ist gerade in der Dunkelheit oder in dynamischen Situationen mit bloßem Auge meist nicht zu erkennen, ob es sich um eine Spielzeugwaffe oder um eine scharfe Schusswaffe handelt. Wir weisen daher dringend darauf hin auch mit Spielzeugwaffen nicht in der Öffentlichkeit zu hantieren.

