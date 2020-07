Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach -Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Dienstag, 07.07.2020 07:32 Uhr

Eine 24-Jährige Fahrradfahrerin wird am Dienstagmorgen bei einem Unfall im Stadtteil Mombach schwer verletzt. Gegen 07:32 Uhr befährt ein 49-Jähriger mit seinem LKW die Industriestraße aus Richtung Budenheim kommend. In Höhe der Kreuzung Industriestraße / In der Dalheimer Wiese kommt es zum Zusammenstoß mit einer die Straße kreuzenden Fahrradfahrerin. Trotz einer Vollbremsung kann der LKW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrradfahrerin wird schwer verletzt und muss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Kreuzungsbereich ist für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt. Von den Unfallermittlern der Polizeiinspektion Mainz 2 wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittler sind darüber hinaus auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

