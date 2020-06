Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Am Pfingstwochenende kam es im Mainzer Gebiet zu zwei Einbruchsdiebstählen, bei denen jeweils Baugeräte entwendet wurden.

Mainz-Hechtsheim - Diebstahl von Baugeräten Donnerstag, 28.05.2020, 19:34 Uhr bis Freitag, 29.05.2020, 06:00 Uhr Am Freitagmorgen wird der Polizei ein Diebstahl auf einem Firmengelände in der Wilhelm-Maybach-Straße gemeldet. Demnach entwenden unbekannte Täter diverse Baugeräte aus mehreren, verschlossenen Behältern, die sich auf den Ladeflächen von Pritschenfahrzeugen befinden und flüchten anschließend. Vor Ort stellen die Beamten ein geöffnetes Tor zum Firmengelände fest, Täterhinweise bestehen jedoch nicht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Nieder-Olm - Einbruchsdiebstähle in Baustellencontainer Freitag, 29.05.2020, 17:10 Uhr bis Samstag, 30.05.2020, 06:55 Uhr Am Samstagmorgen werden der Polizei mehrere Einbruchsdiebstähle in Baustellencontainern gemeldet. Demnach brechen unbekannte Täter die Schlossverrichtungen zu drei Containern auf und gelangen auf diese Weise in das Innere der Container. Dort entwenden die unbekannten Täter mehrere Baugeräte und flüchten anschließend. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell