Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei sucht Unfallverursacher

Mainz-Hartenberg Münchfeld (ots)

Am vergangenen Samstag, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Am Gonsenheimer Spieß, in Fahrtrichtung An Der Allee und beschädigte den Außenspiegel eines schwarzen Audi A3. An dem Audi, der in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2, unter der Rufnummer 06131/654210, zu melden.

