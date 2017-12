POL-PPMZ: Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Ingelheim am Rhein (ots) -

Gleich drei Täter eines Ladendiebstahls teilte am vergangenen Freitag, 18.56 Uhr, der Warenhausdetektiv in einem Ingelheimer Bekleidungsgeschäft mit; diese würden aktuell Ware entwenden. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Mitteiler den Verschluss der Türen veranlasst und führte die Kollegen in ein Lager, wo drei junge Männer warteten. Der Mitteiler erklärte, die drei Personen wären mit Bekleidungs-teilen in Umkleidekabinen verschwunden und hätte diese ohne die Ware wieder verlassen. Die Durchsuchung ergab, dass zwei Beschuldigte Hosen und Oberteile, dies noch mit Sicherungsetiketten versehen, unter ihrer Kleidung trugen; der Dritte hatte eine Wollmütze in seiner Unterhose versteckt. Die jungen Männer aus Ingelheim wurden nach Identitätsfeststellung entlassen; sie sehen einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls entgegen.

