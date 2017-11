POL-PDKH: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung

Bad Kreuznach (ots) - Am frühen Abend des 17.11.2017 kommt es auf der B41 in FR Bad Kreuznach in Höhe der AS Roxheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW verliert auf der rechten Spur fahrend aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät ins Schleudern und kollidiert mit einem neuwertigen Skoda. Hierbei werden zwei Insassen des Skoda leichtverletzt, wobei der BMW Fahrer unverletzt bleibt. Nachdem beide Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen zum Stehen kommen, steigt der BMW-Fahrer aus, geht zum Fahrer des Skoda und verletzt diesen leicht mit einem Tritt.

Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

