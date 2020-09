Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Offstein - Autofahrer betrunken unterwegs

Worms (ots)

Am gestrigen Abend wird ein Autofahrer auf der B47 auf die ungewöhnliche Fahrweise eines vor ihm fahrenden PKW aufmerksam. Aus Fahrtrichtung Monsheim steuert kurz vor 21:00 Uhr der vorrausfahrende Wagen in Schlangenlinien mehrfach über die Mittellinie und ist bei freier Fahrbahn und erlaubten 100 km/h mit gerade einmal 40 km/h unterwegs. In Offstein wird der PKW durch eine Polizeistreife schließlich gestoppt. Für den 52-jährigen Fahrer ist dies die vorerst letzte Fahrt, denn mit 1,66 Promille Alkohol in der Atemluft ist er absolut fahruntüchtig. Der Führerschein wird sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

