Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Radfahrerin bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots)

An der Einmündung Herrnsheimer Straße, Hölderlinstraße kam es gestern gegen 05:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW. Die 54-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Herrnsheimer Straße und achtete nicht die Vorfahrt des von rechts aus der Hölderlinstraße kommenden PKW. Die Radlerin prallte gegen die hintere linke Fahrzeugseite und verletzte sich leicht am Bein. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

