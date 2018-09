POL-PDWO: Einbruch

Eisenberg (ots) - Zwischen dem 10.09.18, 18:50 h und dem 11.09.18, 18:30 h wurde in der Ripperter Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude und entwendeten eine Wertvolle Münzsammlung.

