Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Illegale Reifenablagerung in Kell aufgeklärt - Tatverdächtiger in Dortmund festgenommen

Kell am See (ots)

Am 4. Februar berichteten wir über die illegale Müllentsorgung in der Gemarkung Kell am See. Unbekannte hatten hier 200 bis 250 Altreifen abgelegt und waren unerkannt entkommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5706784).

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier führten nun zu einer Serie gleichgelagerter Fälle, in der bereits die Polizei Dortmund ermittelte.

Dort konnte bereits am 28. Februar ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden, dem mehrere gleichgelagerte Fälle sowie weitere Straftaten vorgeworfen werden. Der tatverdächtige junge Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen sind der Pressemitteilung der Polizei Dortmund zu entnehmen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5724342

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell