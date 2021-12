Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für den Sozialdienst katholischer Frauen in Trier

Schweich (ots)

Im April wurden im Rahmen eines Warenkreditbetruges auf einem BAB-Parkplatz 825 COVID-19-Tests durch die Polizeiautobahnstation Schweich sichergestellt. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Trier und Anfrage an den Eigentümer, Fa. DS-Grosshandel aus Siegburg gab diese an, dass die Firma die Tests nicht mehr benötige und diese an eine caritative Institution unserer Wahl gespendet werden sollten. Durch das Polizeipräsidium wurde Kontakt mit dem Sozialdienst katholischer Frauen aufgenommen, dessen Geschäftsführerin Frau Bergmann sich sehr über das vorgezogene Weihnachtsgeschenk freute. Nach Zustimmung durch den Polizeipräsidenten Herrn Durben erfolgte die Übergabe am Freitag, 17.12.2021 auf dem Gelände der Polizeiautobahnstation Schweich. Ihren Angaben zufolge werden diese Tests dringend benötigt um den Zugang zu den Häusern zu gewähren, die infolge der Flutkatastrophe immer noch einen erhöhten Zulauf haben. Auf dem Bild übergibt der stellvertretende Leiter der Polizeiautobahnstation Schweich, Polizeihauptkommissar Könen Frau Bergmann einen der Kartons mit den COVID-19-Tests.

