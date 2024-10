POL-PDTR: Alkoholbedingter Unfall mit Pedelec

Gimbweiler (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, dem 27.10.2024 zwischen 01:00 Uhr und 09:30 Uhr mittels Hebelwerkzeug versucht in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Gimbweiler einzubrechen. Das Eindringen in das Wohnhaus ist den Tätern letztendlich nicht gelungen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld. ...

