POL-PDTR: 14-jähriges Mädchen aus Herborn wieder da

Idar-Oberstein (ots) - Seit Dienstag, den 24. Oktober 2023 wird die 14-jährige Ylvie B. aus Herborn bei Idar-Oberstein vermisst. An diesem Tag wurde sie letztmalig gegen 20:10 Uhr an der Sparkasse in Herborn gesehen und ist seit dem unbekannten Aufenthalts. Ylvie ist ca. 165 cm groß, hat eine normale Statur und lange braune Haare. Außerdem hat sie ein Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug Ylvie eine ...

