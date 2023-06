Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte Manipulation am geparkten PKW

Burtscheid (ots)

Am gestrigen Sonntag, 18.06.23 haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 13 bis 17:30 Uhr in der Straße "Im Feldesgarten" in Burtscheid versucht, einen geparkten PKW zu beschädigen. Der Ehemann der Geschädigten stellte gegen 17:30 Uhr fest, dass hinter dem Hinterreifen des in der Garage geparkten PKW eine Konstruktion aus einem aufgestellten Nagel und einer scharfen Metallklinge lag. Die Klinge hätte sich beim Überfahren des Nagels durch einen beabsichtigten Klappmechanismus vermutlich aufgestellt und den Reifen beschädigt. Zu einem Schadenseintritt ist es indes nicht gekommen. Das Garagentor stand im Tatzeitraum zeitweise offen, sodass ein Betreten des Täters ohne Weiteres möglich war. Auch wenn kein Schaden entstanden ist, kann dies der Versuch eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr darstellen. Das stellt eine Straftat dar. Die Polizei Morbach sucht nun Hinweise zur vorliegenden Tat. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Straße "Im Feldesgarten" in Burtscheid gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

