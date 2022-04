Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw, Zeugenaufruf

Schweich (ots)

In der Zeit vom 18.04.2022 20:00 Uhr bis zum 19.04.2022 14:40 Uhr kam es in der Straße im Flürchen in Trier-Pfalzel zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. An dem PKW wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Zeugen vernahmen am 18.04.2022 zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr ein klirrendes Geräusch von der Straße, konnten jedoch keine Täterhinweise angeben. Zeugen, die in der oben genannten Nacht Feststellungen bezüglich der Sachbeschädigung oder des/r Täter/s gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-91570 oder per E-Mail pischeich.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

