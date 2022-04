Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Holzstück fällt vor Altenbergtunnel (B41)vom Pkw-Anhänger mit grauen Plane und beschädigt entgegenkommenden Pkw

Idar-Oberstein (ots)

Am 11.04.2022, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw mit geschlossenem Anhänger (graue Plane)die B41 von Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn. Kurz nach dem Altenbergtunnel fiel vom Anhänger ein Stück Holz (Scheitholz) auf die Fahrbahn und beschädigte einen entgegenkommenden Pkw. Vermutlich hat der Fahrer des Gespanns davon nichts bemerkt. Hinweise zum unbekannten Fahrzeug mit Anhänger bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell