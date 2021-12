Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freudenburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, dem 29.12.2021, in der Zeit von 03:00 - 04:30 Uhr, ereignete sich in der Straße "Burgblick" in 54450 Freudenburg beim dortigen Wendehammer ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die o.g. Straße und setzte dort vermutlich zum Wenden an. Beim rückwärts Rangieren touchierte dieser einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw/Transporter handeln. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell