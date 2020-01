Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Lebensmitteldiscounter

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag, den 25.01.2020, 22.00 Uhr, und Sonntag, den 26.01.2020, 06.00 Uhr, auf das Dach eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Schönlautenbach". Nachdem die Täter mehrere Dachziegeln entfernt hatten, gelangten sie über den Dachboden in den Bürotrakt des Geschäfts. Hier brachen sie mit rabiater Gewalt zunächst eine Tür auf und suchten zielgerichtet den Tresor auf. Dieser wurde mit einem Trennschleifer geöffnet und hieraus ein höherer Bargeldbetrag (unterer fünfstelliger Eurobetrag) entwendet. Das Geld war in mehreren durchsichtigen Plastiktüten mit der Aufschrift des Discounters deponiert. Diese Plastiktüten nahmen die Täter ebenfalls mit. Anschließend flüchteten sie wieder über das Dach. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell