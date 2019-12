Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit von Dienstag, 24.12.2019 16:00Uhr bis Freitag, 27.12.2019 12:00Uhr, vermutlich mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeuges gegen ein anderes Fahrzeug in der Dr.Ottmar-Kohler Straße in Idar-Oberstein. Beide Fahrzeuge waren hintereinander abgestellt. Aufgrund des Schadensbildes berührte das vordere Fahrzeug mit seiner Anhängerkupplung beim Ein- bzw. Ausparken das dahinter geparkte Fahrzeug und beschädigte es dabei. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

