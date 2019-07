Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brennende Thujahecke gefährdet Wohnhaus

Mertesdorf (ots)

In Mertesdorf, Auf Langreis, brannte heute eine Thujahecke aus bislang ungeklärter Ursache vollständig ab. Durch die Hitzeeinwirkung des Brandes wurden bei einem naheliegenden Wohnhaus Fenster und der Dachüberstand beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Hauseigentümer hatte gegen 09:30 Uhr das Feuer bemerkt und selbst noch Löschversuche unternommen. Als ihm das nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr. Die alarmierten Wehren aus Mertesdorf und Kasel unter der Führung von Wehrleiter Frank Rhode konnten das Feuer löschen, so dass größere Schäden an Objekten nicht entstanden. Bei einem weiteren Anwesen wurde die Rückwand eines Gartenhauses durch Feuer beschädigt; hier hatten die Flammen bereits übergegriffen. Auch hier brannten zusätzlich Teile der Bepflanzung und Rasen. Die Polizei Schweich geht nicht von einer Straftat aus. Der Schaden dürfte im Bereich 6000 - 8000 Euro liegen.

