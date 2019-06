Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit E-BIKE/ Fahrer schwerverletzt

Rhaunen (ots)

Am 17.06.2019, gegen 21:45 Uhr, stürzte ein 53-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg/Hunsrück in der Ortslage Rhaunen ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike. Unfallzeugen kümmerten sich umgehend um den verletzten Mann und setzten den Notruf ab. Während der Unfallaufnahme war die Straße "Zum Idar" für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Der schwerverletzte Radfahrer wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen sind an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781 / 5610 zu richten.

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell